Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Oyuncu Hande Ataizi, eski eşi ve oğlu Aslan Leon'un babası Benjamin Harvey'le ilişkisi hakkında konuştu. 'Aşk-ı Memnu'nun üçüncü versiyonunda 'Firdevs Yöreoğlu' karakterine hayat veren Ataizi, 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. 6 yıl evli kaldığı ABD'li televizyoncu Benjamin Harvey'le ilgili Ataizi, "İyi bir eski eşim. Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyorlar ilişkilerinde, göstermemek, karşı taraftan öcünü almak... Ben onu hiçbir zaman yapmadım. Baba varlık gösterirken, ben bencil bir insan değilim, her zaman için oğlumla ilişkisinin iyi olmasını isterim" dedi.