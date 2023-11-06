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06 Kasım 2023 Pazartesi 07:15:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 07:15:00

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

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Yüksek Ökçeler Ses Oyuncuları grubu, ilk gösterileri "Kadın Hikâyeleri" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Almula Merter Churm'ün kurucusu olduğu Yüksek Ökçeler Ses Oyuncuları grubu, ilk gösterileri "Kadın Hikâyeleri" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Churm'ün yanı sıra Yeşim Gül, Şebnem Özinal, Seren Fosforoğlu ve Arzu Yanardağ'ın yer aldığı interaktif oyun, 16 Kasım'da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde perde açacak ve hemen ardından Türkiye turnesine çıkacak.

Etiketler : yüksek ökçeler ses oyuncuları gösteri kadın hikayeleri
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