‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

Almula Merter Churm'ün kurucusu olduğu Yüksek Ökçeler Ses Oyuncuları grubu, ilk gösterileri "Kadın Hikâyeleri" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Churm'ün yanı sıra Yeşim Gül, Şebnem Özinal, Seren Fosforoğlu ve Arzu Yanardağ'ın yer aldığı interaktif oyun, 16 Kasım'da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde perde açacak ve hemen ardından Türkiye turnesine çıkacak.

