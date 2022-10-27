Kadın dayanışmalı bir film

7 kadının öyküsünü anlatan 'Kadına Mahsus' dizisinde yer alan Müjde Uzman, "Güçlü kadın dayanışması ve birbirine tutunmanın ön planda olduğu bir film yapıyoruz" dedi.

Başrollerini Melisa Aslı Pamuk, Başak Parlak, Aslı Tandoğan ve Müjde Uzman'ın paylaştığı 'Kadınlara Mahsus' filminin ekibi Polonezköy'deki sette habercileri ağırladı. Kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 7 kadının öyküsünü anlatan filmle ilgili oyuncular, duydukları heyecanı ve oynadıkları rolleri anlattı. Filmde bir psikoloğu oynayan Melisa Aslı Pamuk, ''Ekipte çok kadın olduğundan, projenin başında oyuncularla aramızda bir uyuşmazlık, bir gıcıklık olur mu diye korkmuştum ama çok sevdik birbirimizi'' dedi. Müjde Uzman ise, "Dramdan adeta içimizin kıyıldığı bugünlerde daha çok güçlü kadın dayanışması ve birbirine tutunmanın ön planda olduğu bir film yapıyoruz'' dedi. 2023'ün mart ayında vizyona girmesi planlanan filmde varlıklı bir ailenin kızını oynayan Aslı Tandoğan, "Kadınlar Günü'ne yetiştirmeyi planlıyoruz filmi, umarım yetişir. Kadınların bastırılması gibi birçok konuyu anlatacağız. Ceyda (Düvenci) ile daha önce çalışmıştım, tekrar onunla bir araya gelmekten çok mutluyum" diye konuştu.

