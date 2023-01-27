Kaan'la gurur duyuyor

'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Deniz, Yıldırım'ın 8. bölümde final yapacak olan dizisi 'Sipahi'yle ilgili yorum yaptı. Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ı överek, "Sevgilimle gurur duyuyorum. O yüzden bir yerde önemli değil... Ben onu ne kadar çalıştığını ve o ekibin ne kadar emek verdiğini biliyorum" dedi.

