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27 Ocak 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 13:30:00

Kaan'la gurur duyuyor

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Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Deniz, Yıldırım'ın 8. bölümde final yapacak olan dizisi 'Sipahi'yle ilgili yorum yaptı. Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ı överek, "Sevgilimle gurur duyuyorum. O yüzden bir yerde önemli değil... Ben onu ne kadar çalıştığını ve o ekibin ne kadar emek verdiğini biliyorum" dedi.

Etiketler : yargı kaan yıldırım pınar deniz
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