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27 Nisan 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 10:30:00

Jennifer bile olsa dönüp bakmam

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Çağlar Ökten'i kıskandığı için programındaki dansçıları kovduğu iddia edilen Seda Sayan "Kıskançlık DNA'sı bende yok" dedi.

Çağlar Ökten'i kıskandığı için programındaki dansçıları kovduğu iddia edilen Seda Sayan "Kıskançlık DNA'sı bende yok" dedi.

Sanatçı Seda Sayan programında solistlik yapan 7. kez nikâh masasına oturduğu eşi Çağlar Ökten'i dansçılarından kıskandığı haberlerine açıklık getirdi. 2. Sayfa programına konuşan sanatçı, aralarında bir kıskançlık olmadığını söyledi. Sayan, "Benim Çağlar'ı dans eden kızlardan kıskanmam mümkün değil. Kızların olmasını istemedim çünkü sanatçı arkadaşlarım vardı. Özel bir şeydi o" dedi. Birbirlerine anlayışlı olduklarını belirten Sayan, "Ben kocamı neden kıskanayım? Ne o beni kıskanır, ne de ben onu âşk başka bir şey" dedi. Eşine güvenin tam olduğunu söyleyen Sayan, "Çağlar'ın önünde Jennifer Lopez, dans etse dönüp de bakmam. Bak ne güzel dans ediyor derim. Kıskanmak benim DNA'sı bende yok" dedi.

Etiketler : Jennifer bile olsa dönüp bakmam Çağlar Ökten Seda Sayan
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