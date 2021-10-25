'Ada Masalı' dizisinde Biricik karakterine hayat veren oyuncu Özge Demirtel, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Küçük yaşlarda İsviçre'de tiyatro yaparak oyunculuğa başladığını söyleyen oyuncu, "İlk kez dizi projesinde yer aldım. Kısa sürede set ortamına uyum sağladım. Sette ilk iki bölüm acemilik çektim ve daha sonra onu üzerimden attım'' dedi. Hedefinin çok sayıda farklı karakter canlandırmak olduğunu söyleyen genç yetenek, ''İyi veya kötü karakter hiç fark etmez. Daha yolun başındayım, her karakteri canlandırmak istiyorum. İyi ki Türkiye'ye gelmişim" dedi.