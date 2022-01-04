İyi ki bulmuşuz birbirimizi!

Fatih Karagümrüklü futbolcu Caner Erkin, Ocak 2017'de evlendiği ünlü oyuncu Şükran Ovalı'yla evlilik yıldönümlerini sosyal medyadan duygusal bir yazıyla kutladı. Ovalı'yla evliliğinden Mihran Ela Erkin isminde kızı bulunan Erkin, eşiyle birlikte çekilmiş karelerini paylaşıp altına da ''Seninle her geçirdiğimiz gün benim için çok değerli, iyi ki bulmuşuz birbirimizi aşkım. Her geçen yıl sana daha çok aşık oluyorum. Sevgilim, diğer yarım'' notunu düştü.