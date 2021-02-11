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11 Şubat 2021 Perşembe 11:41:00 - Güncelleme:11 Şubat 2021 Perşembe 13:02:00

İtalya'nın gündemi Ebru Şahin

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'Hercai 'dizisiyle Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin, bu kez bir dergiye verdiği pozlarla konuşuldu.

'Hercai 'dizisiyle Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin, bu kez bir dergiye verdiği pozlarla konuşuldu. Hakkında Twitter ve Instagram'da yüzbinlerce paylaşım yapılan Şahin, İtalya'da en çok konuşulan konular arasında oldu.

Etiketler : hercai ebru şahin trend topic
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