İtalya'da 'en iyi' seçildiler

Ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinin başrolüne yer alan oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bürsin başarılarını taçlandırdı. Italya'da düzenlenen 'Maria lo Esco Awards' oylamasında Erçel, 'En İyi Yabancı Kadın Oyuncu' seçilirken Bürsin ise, 'En İyi Yabancı Aktör' ödülünün sahibi oldu. İkilinin rol aldıkları yapım İtalya'da bir yayınevi tarafından 'Love Is The Air' olarak kitap haline getirilmişti.

