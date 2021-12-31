31 Aralık 2021 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 18:30:00
İsyan ettiren ‘öldü' haberi
İkinci kez koronavirüse yakalanan oyuncu Enis Arıkan, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.
İkinci kez koronavirüse yakalanan oyuncu Enis Arıkan, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi. Arıkan, "Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber? Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşsunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder" dedi.