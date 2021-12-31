İsyan ettiren ‘öldü' haberi

İkinci kez koronavirüse yakalanan oyuncu Enis Arıkan, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi. Arıkan, "Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber? Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşsunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder" dedi.

