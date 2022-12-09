istemediğimiz sahneler var

Neşet Ertaş'ın ailesinin 23 Aralık'ta vizyona girecek olan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin kendilerinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle yapımcı Mustafa Uslu'ya açtığı dava, önceki gün görüldü. Duruşmaya Mustafa Uslu katılmazken, Ertaş'ın çocukları Canan, Döne ve Hüseyin Ertaş avukatlarıyla hazır bulundu. Dava ileri bir tarihe ertelenirken Ertaş'ın Ailesi, kitabı yazan Erol Parlak'ın babalarının ağır hastayken yatağında aldığı imza ile yazdığını ileri sürdü. Ailenin avukatı, "Neşet Ertaş'ın arzu edilmeyen sahnelerinin yer aldığı, rızası olmadığı halde evlatlarının eşinin karakterlerinin yer aldığı haksız bir film. Para kazanma amaçlı bir film oldu, bu sebeple vizyona girmemesi talebimiz var. Neşet Ertaş 40 kiloya düşmüşken, dördüncü evre kanser hastasıyken, kitap için evine gelinip alınmış bir imza var. Doktor raporu olmadan 74 yaşındaki kanser hastasından alınmış bir imzadır. Karşı tarafın amacı dava devam ederken filmi bitirip vizyona girmesini sağlamak istiyor'' dedi.