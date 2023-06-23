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23 Haziran 2023 Cuma 14:41:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 14:41:00

"İspatlasınlar mesleğimi bırakırım"

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Popçu Cem Belevi, önceki gece Etiler'deki I Land adlı mekânda sahne aldı.

Popçu Cem Belevi, önceki gece Etiler'deki I Land adlı mekânda sahne aldı. Belevi, sahnesinde sevilen eserlerini seslendirdi. Popçu, geçtiğimiz günlerde orkestrayla tartışma yaşadığı ceketini ve bardak fırlattığı iddia edildi. Haberlere cevap veren Belevi, "Çok üzücü, ben bir müzik emekçisiyim. Böyle bir video ve olay varsa ben mesleği bırakmaya hazırım. Kariyerimde böyle bir şey olamaz. Emeğin ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim" dedi. Birilerinin kendisiyle uğraştığını belirten popçu, "Ben sahnede şovumu yaparım. Biz işimizi doğru yapıyoruz. Yel ancak kayadan toz alır" diyerek sitemini dile getirdi.

Etiketler : popçu cem belevi tartışma orkestra
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