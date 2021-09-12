Skandallarından ötürü özür diledi

Genç şarkıcı Irmak Arıcı, önce trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren, olaydan kısa bir süre sonra ise sahne aldığı mekanda hareketsiz durarak tepkilerin odağı olmuştu. Yaşananlardan sonra sessiz kalan Arıcı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Genç şarkıcı, "Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm, benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız onunla affedersiniz biliyorum" notunu yazdı.