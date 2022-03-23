İrem Sak'ın en büyük pişmanlığı! Bakın şimdi ne halde

İrem Sak'ın en büyük pişmanlığı! Bakın şimdi ne halde

Fatih Bulut'un "Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısı İrem Sak sayesinde popüler hale gelmişti. İrem Sak, geçtiğimiz yıllarda Sivas'a giderken Fatih Bulut'un şarkısını çektiği videoda kullanmış, Bulut, kısa sürede en çok dinlenen isimler arasına adını yazdırmıştı.

İREM SAK MEŞHUR ETTİ AMA...

Fatih Bulut, kuzeninin asker eğlencesinde havaya ateş açıp çevredekilere korku dolu anlar yaşatmasının ardından hakkında "Fenomendi maganda oldu" yorumları yapıldı. İrem Sak da Bulut'un karıştığı olayın sorulması üzerine "Bana ondan bahsetmeyin" sözleri ile tepki göstermişti.

İrem Sak'ın meşhur ettiği Fatih Bulut bir süredir ortalarda görünmüyordu. "Çok Sevdim Yalan Oldu" gibi popüler olacak başka bir şarkı çıkarmayan Fatih Bulut, önceki gün sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bulut, köprüden geçerken şarkı söylediği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Bulut, yaşanan olayın ardından İrem Sak'ın kendisine sağladığı popülerliğe bir daha kavuşamadı.