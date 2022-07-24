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24 Temmuz 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 15:00:00

İrem delirmek üzere

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İrem Derici, Alaçatı'da sahne aldı. Kalabalık bir kitleye hitap eden şarkıcı, sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. T

İrem Derici, Alaçatı'da sahne aldı. Kalabalık bir kitleye hitap eden şarkıcı, sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. The Beach Alaçatı'da daha önce de sahne alan popçu, aşksızlıktan yakındı. Derici, "Bu yaz kesat geçti. Aşk yok delireceğim. En büyük aşkım sizlersiniz" diyerek hayranlarına seslendi. En son Cem Belevi'den ayrılan popçu neşeli halleriyle sempati topladı.

Etiketler : İrem delirmek üzere İrem Derici Alaçatı
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