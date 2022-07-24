İrem delirmek üzere

İrem Derici, Alaçatı'da sahne aldı. Kalabalık bir kitleye hitap eden şarkıcı, sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. The Beach Alaçatı'da daha önce de sahne alan popçu, aşksızlıktan yakındı. Derici, "Bu yaz kesat geçti. Aşk yok delireceğim. En büyük aşkım sizlersiniz" diyerek hayranlarına seslendi. En son Cem Belevi'den ayrılan popçu neşeli halleriyle sempati topladı.