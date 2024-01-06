İmajını yeniledi

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu rolü için saç rengini değiştirdi. 'Safir' dizisinde canlandırdığı Gülfem karakteri için sezonun başında saçını ilk kez sarıya boyayan sanatçı, yine rengini değiştirdi. Oynadığı karakterlere göre saç rengini değiştiren Tuzcuoğlu, rolü için bu defa saç rengini siyah yaptı. Sanatçı, en son 15 sene önce fenomen olan 'O... Çocukları' filmiyle izleyici karşısına siyah renkle çıkmıştı. Aynı dizide hem sarı hem siyah renk kullanan Tuzcuoğlu, bir süre koyu renkli saçıyla kamera karşısına geçecek.