Instagram'da dolandırılıyordu

Oyuncu Birce Akalay, sosyal medya üzerinden kendisini dolandırmak isteyen bir siber suçluya dair paylaşımda bulundu. Bir arkadaşının hesabını taklit eden dolandırıcıyı yakaladığını söyleyen Akalay, takipçilerine uyarıda bulundu. Akalay yaşadıklarını şu satırlarla paylaştı: "Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor aman diyeyim uyanık olun. Ben biraz önce ucuz atlattım'' dedi.