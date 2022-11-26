İnatçı sevgili

En son ekranlara veda eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde yer alan oyuncu Hilal Altınbilek, yeni bir aşka yelken açtı. İki ay önce yazar Metin Hara'dan ayrılan oyuncu, önceki gece Etiler'deki Beca adlı mekânda yeni sevgilisiyle objektiflere yansıdı. Mekândan el ele çıkan sevgililer, flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdı. Ellerini birbirinden ayıran ikiliden Altınbilek aracına doğru, erkek arkadaşı ise mekâna koşar adımlarla geri kaçtı. Araca binen oyuncu erkek arkadaşına 'Hadi gel' diye seslense de karşı taraf bir müddet eğlence kulübünde kaldı. Mekânın etrafında aracıyla 5 tur atmak zorunda kalan oyuncu, erkek arkadaşının inadı karşısında çaresiz kalıp evinin yolunu tuttu. Erkek arkadaşı ise Altınbilek'in gitmesinden 3 saat sonra mekânın arka kapısından kaçmaya çalıştı ancak görüntülenmekten kurtulamadı.

