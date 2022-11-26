VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konya'da Toplu Açılış Töreni... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Nadal, Federer'in ayrılığını unutamıyor
Gezici sağlık hizmetiyle 6,5 milyon kişiye ulaşıldı
Putin ve Aliyev, Ermenistan'la imzalanan üçlü bildirilerin uygulanmasını görüştü
Askeri araçların yerli motoru için seri üretim başlıyor
Bakan Kirişci, alabalık ve midye yetiştiriciliği desteklerini artırdıklarını bildirdi
İsrail'de yeni hükümette bakanlıklarla ilgili varılan anlaşma içerdiği risklerle tartışılıyor
AFAD'dan artçıların sürdüğü Düzce'de vatandaşlara 'panik yapmayın' uyarısı
Diyarbakır'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 33 kişi yaralandı
Başkan Erdoğan'dan 'Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır' paylaşımı
Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'da hazırlıklar devam ediyor
İstanbul Havalimanı, günlük uçuş ortalamasıyla Avrupa birincisi oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı
Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tokayev, mazbatasını aldı
Su ürünleri desteklemesi için üreticiler 23 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi
Cezayir'de imzalanan uzlaşı anlaşmasında ilerleme kaydedilemedi
Bulgaristan'ın 6,5 milyonluk nüfusunun yüzde 8,4'ü Türk
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 16 kişi gözaltına alındı
Türkiye-Libya deniz yetki anlaşması, her iki ülkenin egemenlik haklarını korudu
Bakan Kirişci'den köpek katliamıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu: Toplamda 74 belediyede 88 soruşturma yürütüldü
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Pençe Kilit'te 7 terörist etkisiz hale getirildi
26 Kasım 2022 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 14:30:00

İnatçı sevgili

ABONE OL

Hilal Altınbilek, yeni sevgilisiyle bir mekândan el ele çıktı. Fotoğrafları çekilince panik olan oyuncunun erkek arkadaşı gece kulübüne geri kaçtı, 3 saat çıkmadı.

En son ekranlara veda eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde yer alan oyuncu Hilal Altınbilek, yeni bir aşka yelken açtı. İki ay önce yazar Metin Hara'dan ayrılan oyuncu, önceki gece Etiler'deki Beca adlı mekânda yeni sevgilisiyle objektiflere yansıdı. Mekândan el ele çıkan sevgililer, flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdı. Ellerini birbirinden ayıran ikiliden Altınbilek aracına doğru, erkek arkadaşı ise mekâna koşar adımlarla geri kaçtı. Araca binen oyuncu erkek arkadaşına 'Hadi gel' diye seslense de karşı taraf bir müddet eğlence kulübünde kaldı. Mekânın etrafında aracıyla 5 tur atmak zorunda kalan oyuncu, erkek arkadaşının inadı karşısında çaresiz kalıp evinin yolunu tuttu. Erkek arkadaşı ise Altınbilek'in gitmesinden 3 saat sonra mekânın arka kapısından kaçmaya çalıştı ancak görüntülenmekten kurtulamadı.

Etiketler : bir zamanlar çukurova hilal altınbilek sevgili
Yeni mesleği öğretmenlik

Yeni mesleği öğretmenlik
Belgesel buluşması

Belgesel buluşması
3 milyonluk anlaşma

3 milyonluk anlaşma
Klibinin yönetmenliğini yapacak

Klibinin yönetmenliğini yapacak
4 dilde konser

4 dilde konser
Çekimler Didim'de

Çekimler Didim'de
Toplantı yemeği

Toplantı yemeği
‘Gül' dövmesi Başak için mi?

‘Gül' dövmesi Başak için mi?
Kalbi dolu!

Kalbi dolu!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX