İmdadına zabıta yetişti

Koray Avcı'nın Kocaeli'deki sahnesine zabıta memuru yetiştirdi. Şarkıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında konser verdi. Avcı, aşırı trafik nedeniyle sahnesine yetişmek için zabıta memurunun motosikletine bindi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Avcı, yoldan geçene vatandaşlara "Hadi konser yok mu konser?" diyerek seslendi. Avcı'nın yanı sıra Hande Yener'de geçtiğimiz haftalarda İzmir'deki bir sahnesine trafik yüzünden otostop çekerek bir gencin motosikletine binerek yetişmişti.