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02 Eylül 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 15:00:00

İmdadına zabıta yetişti

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Koray Avcı'nın Kocaeli'deki sahnesine zabıta memuru yetiştirdi.

Koray Avcı'nın Kocaeli'deki sahnesine zabıta memuru yetiştirdi. Şarkıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında konser verdi. Avcı, aşırı trafik nedeniyle sahnesine yetişmek için zabıta memurunun motosikletine bindi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Avcı, yoldan geçene vatandaşlara "Hadi konser yok mu konser?" diyerek seslendi. Avcı'nın yanı sıra Hande Yener'de geçtiğimiz haftalarda İzmir'deki bir sahnesine trafik yüzünden otostop çekerek bir gencin motosikletine binerek yetişmişti.

Etiketler : Koray Avcı Kocaeli zabıta memuru 30 Ağustos Zafer Bayramı
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