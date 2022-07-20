İlk senfonik rap konseri

Rapçi Gazapizm, Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik senfoni orkestrasıyla birlikte 6 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak. Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek organizasyonun provalarında buluşan Gazapizm ve Şallıel, habercilerin sorularını yanıtladı. Rapçi Gazapizm, "Böyle bir projeyi uzun zamandır hayal ediyordum. 100 kişilik bir senfoni orkestrasıyla sahne almak heyecan verici" dedi. Ünlü orkestra şefi Orhan Şallıel ise, "Büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

