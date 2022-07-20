VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerinde
Başkan Erdoğan'dan F-16 yorumu
Dev enerji projesinde kritik eşik!
Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 32 kişinin tedavisi sürüyor
Öğretmenlik aşkıyla kanseri yendi
Tatil sonrası yine estetik
Sen benim ana kraliçemsin
İlk senfonik rap konseri
Sarıçam nöbeti
Libya'da Hafter ile Dibeybe arasında ittifak iddiaları ve muhtemel yansımalar
Sri Lanka'da derinleşen kriz ve jeopolitik etkileri
Emine Erdoğan, Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçılarının 'Barış Konseri'ni izledi
Başkan'dan esprili yanıt: O söyledi ben yaptım
Influencer Nuriye Çomak: “Ev hanımlarına istihdam sağlıyoruz “
"Bunu biz mi yaptık?"
Göksel Gümüşdağ'ın acı günü
Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor
Abdülhamid Han Akdeniz'e çıkıyor!
Başkan Erdoğan, Kayseri'de 3.5 milyar TL'lik 111 yatırımın açılışını gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay faaliyetlerine başlama...
Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 48 yıl geçti
Azerbaycan gazının Avrupa'ya ulaşmasında kilit ülke Türkiye
Atina yakınlarındaki orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü
Bayraktar TB2'ler Batı'ya ilham oluyor!
20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:00:00

İlk senfonik rap konseri

ABONE OL

Rapçi Gazapizm, Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik senfoni orkestrasıyla birlikte 6 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak.

Rapçi Gazapizm, Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik senfoni orkestrasıyla birlikte 6 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak. Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek organizasyonun provalarında buluşan Gazapizm ve Şallıel, habercilerin sorularını yanıtladı. Rapçi Gazapizm, "Böyle bir projeyi uzun zamandır hayal ediyordum. 100 kişilik bir senfoni orkestrasıyla sahne almak heyecan verici" dedi. Ünlü orkestra şefi Orhan Şallıel ise, "Büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

Etiketler : İlk senfonik rap konseri Rapçi Gazapizm Orhan Şallıel
Ortadoğu'nun yeni yüzü

Ortadoğu'nun yeni yüzü
Dava henüz bitmedi

Dava henüz bitmedi
Kıpır kıpır bir şarkı

Kıpır kıpır bir şarkı
Gelinliği 16 bin TL

Gelinliği 16 bin TL
Anlaşarak ayrıldık

Anlaşarak ayrıldık
Poptan arabeske

Poptan arabeske
Beyazlar içinde

Beyazlar içinde
Sahnede yaşatıyorum

Sahnede yaşatıyorum
Konser var dinlenme yok

Konser var dinlenme yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX