İlk kez gelinlik giydi

'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Seray Kaya ilk kez gelinlik giydi. Oyuncu, yapımdaki bir sahne gereği nikâh masasına oturdu. Kaya, gelinlikli pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu, annesinin kendisini ilk defa gelinlikle gördüğünü de söyleyerek evlerinde bu durumun, garip bir hava estirdiğini belirtti.