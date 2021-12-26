VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Asiye'nin babasıyla görüştü
"İndirim değil zam yaptılar"
İşte 25 başlıkta Türkiye modeli
PKK ve FETÖ aynı kampta!
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Başkan Erdoğan: Acınız acımızdır
Güngören'de kaza yapan araç tramvay yoluna girdi
Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti
"Bizden kimse devletimizden vazgeçmemizi beklemesin"
Necip Fazıl Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor
İşte beklenen zam oranı!
Harvard'lı Türk geliştirdi!
Hamas: Yahudi yerleşimcilerin saldırganlığına karşı silahlı direniş caydırıcı olabilir
Cinnet getirdi dehşet saçtı! Eşini öldürüp evini ateşe verdi
Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü
İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu
Meteoroloji saat verip uyardı!
Asiye'nin babası işinden kovuldu!
Türk SİHA'larını mercek altına aldılar
Bir Teoman klasiği
Dijital çağın hızından hoşlanmıyorum
Aleyna oğlumun arkadaşı
İlk kez el ele
Hayranının borcunu kapatacak
26 Aralık 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 11:30:00

İlk kez el ele

ABONE OL

Sunucu Burcu Esmersoy, yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile Etiler'de objektiflere yansıdı.

Sunucu Burcu Esmersoy, yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, ilk kez el ele görüntülendi. Bir hayli keyifli görüntülenen ikiliden sunucu, ilişkilerinin ne zaman başladığı yönündeki sorulara 'Bilmem bana bir ömür gibi geldi ama çok iyi geldi" dedi. Evlilik sorularını geçiştiren Esmersoy, yeni yıl tatil planını ise ''Bilmiyorum ama ben ona teslimim. O nereye götürmek isterse oraya giderim" şeklinde özetledi.

Etiketler : İlk kez el ele Burcu Esmersoy Nazım Akmandil Etiler
2 yıl sonra boşandı

2 yıl sonra boşandı
Oğuzhan'dan destek

Oğuzhan'dan destek
Yeni projesinde patron oldu

Yeni projesinde patron oldu
Modellikten kalan alışkanlık

Modellikten kalan alışkanlık
Çakma çanta itirafı

Çakma çanta itirafı
Sete elimizde bavulla geliyorduk

Sete elimizde bavulla geliyorduk
Otizmli çocuklar için 2. sınıf

Otizmli çocuklar için 2. sınıf
Ustaya veda

Ustaya veda
Bu sefer konuk oyuncu

Bu sefer konuk oyuncu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER