İlk kez el ele

Sunucu Burcu Esmersoy, yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, ilk kez el ele görüntülendi. Bir hayli keyifli görüntülenen ikiliden sunucu, ilişkilerinin ne zaman başladığı yönündeki sorulara 'Bilmem bana bir ömür gibi geldi ama çok iyi geldi" dedi. Evlilik sorularını geçiştiren Esmersoy, yeni yıl tatil planını ise ''Bilmiyorum ama ben ona teslimim. O nereye götürmek isterse oraya giderim" şeklinde özetledi.