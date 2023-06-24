İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

'Dağ' ve 'Börü' serisinin yaratıcısı yönetmen Alper Çağlar, Göktürk Üçlemesinin ilk filmi olan 'İlk Göktürk'ün cast çalışmalarını tamamladı. En son ekranlara veda eden 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde yer alan oyuncu Cengiz Coşkun, yapıma dahil oldu. Coşkun, filmde 'Bumin Kağan'ı canlandıracak. İstemi Kağan için Arif Diren'in adının geçtiği filmin Alagar'ını ise usta aktör Murat Serezli oynayacak. Filmin çekimleri 6 ay yani 2 mevsim sürecek. Ekim ayında sete çıkacak ve aralık ayında çekime ara verecek olan Çağlar, şubat ayında başlayacağı ikinci turun sahnelerini nisan ayında noktalayacak. Cengiz Coşkun filmdeki rolü için kendini kampa aldı. Oyuncu, at binme ve yakın dövüş gibi dersler almaya başladı. Çağlar'ın filmi dev bütçesi ve konusuyla sinema tarihine geçecek bir yapım olmaya şimdiden aday olarak görülüyor.

