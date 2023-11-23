İlaçlarla daha iyiye gidiyor

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikayetlerle hastaneye yatmak zorunda kalan Akın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 80 yaşındaki Akın, "Tedaviye evde devam ediyorum. İnşallah bugün kontrollerde 'İyileşme yolundasınız' derler. Biraz daha ilaç alacağım ama daha iyiye gidiyor. Hiç endişe edecek bir durum yok. Tüm iyilik dilekleriniz ve ilginize çok teşekkür ederim. Bana moral oldunuz" dedi.