İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda

Ekranlara veda eden 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde başlayan dostlukları devam eden İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da birlikte tatil yapmıştı. Son olarak dijitalde yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisinde rol alan Birce Akalay ve Çelikkol , yine birlikte tatile çıktı. Oyuncular bu kez tatil için Kaz Dağları'nı tercih etti. Akalay, Çelikkol'la tatilden bir fotoğrafını, 'İşte yine başlıyoruz' notuyla paylaştı.