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21 Ekim 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 10:00:00

İkinci sezon için sette

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Komedyen Doğu Demirkol'un kendi hayat hikayesinden uyarlanan, ilk sezonuyla beğeni toplayan 'Doğu' dizisi ikinci sezonu için hazırlıkları tamamladı.

Komedyen Doğu Demirkol'un kendi hayat hikayesinden uyarlanan, ilk sezonuyla beğeni toplayan 'Doğu' dizisi ikinci sezonu için hazırlıkları tamamladı. Okuma provalarını bitiren ekip çekimlere başladı. Yapımda Demirkol'a Evliya Aykan, Ege Kökenli, Banu Fatocan ve Kubilay Tuncer eşlik ediyor. Yapımını BKM Mutfak'ın yaptığı diziyi İlay Alpgiray yönetiyor.

Etiketler : İkinci sezon için sette Komedyen Doğu Demirkol Doğu
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