İkinci sezon için sette

Komedyen Doğu Demirkol'un kendi hayat hikayesinden uyarlanan, ilk sezonuyla beğeni toplayan 'Doğu' dizisi ikinci sezonu için hazırlıkları tamamladı. Okuma provalarını bitiren ekip çekimlere başladı. Yapımda Demirkol'a Evliya Aykan, Ege Kökenli, Banu Fatocan ve Kubilay Tuncer eşlik ediyor. Yapımını BKM Mutfak'ın yaptığı diziyi İlay Alpgiray yönetiyor.