VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti, akciğerinden çekirdek çıktı
Devlet tiyatroları yarın açılıyor
İki ülke arasında anlaşma sağlandı
Komşu uranyum atağına geçti: Nükleer silah hazırlığı olabilir
Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin dikkat çeken yorum
Eren operasyonlarıyla terör örgütüne büyük darbe
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gramaj oyununa 115 bin TL ceza
Türkiye'den dev hamle!
Yeni dönem için düğmeye basıldı!
Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Gündemi sarsacak bomba iddia!
Fransa'da kıyıma devam ediliyor! 89 caminin 3'te 1'i kapatıldı
Yapmak zor, sömürü kolay!
Alman Meclisi başkanlığına sürpriz Türk isim
Heniyye isyan etti: Hiçbir siyasi çözümü kabul etmiyorlar
Kafkaslar'da İran gerilimi!
Dost ülke ile imzalar atıldı
Derin AUKUS çatlağı! Kendi ülkesine tepki gösterdi
Cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1'e indirildi
Beştepe'de kritik toplantı! İşte masadaki konular...
Başkan Erdoğan S-400 krizine noktayı koydu!
Meteoroloji'den sağanak alarmı! Yine sel uyarısı
30 Eylül 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 17:30:00

İkinci kez davayı kazandı

ABONE OL

Şükrü Özyıldız "Kış Güneşi" adlı dizinin yurtdışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya yapım şirketine açtığı davadan 78 bin lira kazanmıştı.

Şükrü Özyıldız "Kış Güneşi" adlı dizinin yurtdışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya yapım şirketine açtığı davadan 78 bin lira kazanmıştı. Özyıldız, davanın ardından ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açarak, 40 bin dolar daha talep etmişti. Önceki gün görülen davada bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Dizinin yurtdışı satışından elde edilen gelirin 3 milyon 584 bin TL olduğu ve oyuncuya ödenmesi gereken tutarın 60 bin 808 TL olabileceği belirtildi.

Etiketler : Şükrü Özyıldız Kış Güneşi Endemol Medya yapım şirketi
Çiftin ayrılığı kısa sürdü

Çiftin ayrılığı kısa sürdü
2.sezona yeni hikaye

2.sezona yeni hikaye
Cep telefonuyla çekti

Cep telefonuyla çekti
Karavanla kaçamak

Karavanla kaçamak
Dizi yok tiyatrodayım

Dizi yok tiyatrodayım
Yayla yolunda araç mahsur kaldı

Yayla yolunda araç mahsur kaldı
Kibariye'nin peruğu olay oldu

Kibariye'nin peruğu olay oldu
Sahneyi çekip İstanbul'a döndü

Sahneyi çekip İstanbul'a döndü
Eski dostların buluşması

Eski dostların buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER