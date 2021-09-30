İkinci kez davayı kazandı

Şükrü Özyıldız "Kış Güneşi" adlı dizinin yurtdışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya yapım şirketine açtığı davadan 78 bin lira kazanmıştı. Özyıldız, davanın ardından ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açarak, 40 bin dolar daha talep etmişti. Önceki gün görülen davada bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Dizinin yurtdışı satışından elde edilen gelirin 3 milyon 584 bin TL olduğu ve oyuncuya ödenmesi gereken tutarın 60 bin 808 TL olabileceği belirtildi.