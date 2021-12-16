İkiliden müzikli komedi

Nilgün Belgün ile Bekir Aksoy, ilk kez bir araya gelerek yeni bir oyun için kolları sıvadı. 9 yıldır tek kişilik gösterisini kapalı gişe oynayan Nilgün Belgün şimdi de Bekir Aksoy'la birlikte üç farklı kadın-erkek ilişkisini eğlenceli bir dille, şarkılar ve danslar eşliğinde anlatan 'Kalpten Kalbe' adlı oyun ile ocak ayında seyirciyle buluşacaklar. Tek perde müzikli komedi, 15 Ocak'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak.