İki ülkenin iyilik elçisi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu. Daha önce depremzedeler için birçok kez bağış çağrısında bulunan ve hem Hollanda'da, hem de Türkiye'de düzenlenen yardım kampanyalarına katılan Hadise, bir kez daha kolları sıvadı.



Ünlü isim, Belçika'nın yardım kampanyası için Birdy'nin 'People Help the People' şarkısını seslendirdi. Geçtiğimiz günlerde Belçika'ya giderek parça için stüdyoya giren Hadise, gönüllü olarak yer aldığı yardım kampanyası için duygularını şöyle dile getirdi: "Belçika'da doğdum ama köklerim Türk ve yıllardır orada yaşıyorum. Bu yüzden iki kültür arasında bir köprü görevi görüyormuşum gibi hissediyorum. Katılmamı istediklerinde hemen 'Ne zaman yapıyoruz, ne zaman uçabilirim' dedim. Bunun olmasına çok sevindim ve tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim."