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05 Mart 2023 Pazar 16:04:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 16:04:00

İki ülkenin iyilik elçisi

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Türkiye ve Hollanda'da deprem için yardım kampanyasına katılan Hadise bu kez soluğu Belçika'da aldı. People Help the People şarkısını depremzedeler için seslendiren şarkıcı, "Belçika'da doğdum ama kökenim Türk. İki kültür arasında bir köprü görevi görüyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu. Daha önce depremzedeler için birçok kez bağış çağrısında bulunan ve hem Hollanda'da, hem de Türkiye'de düzenlenen yardım kampanyalarına katılan Hadise, bir kez daha kolları sıvadı.

Ünlü isim, Belçika'nın yardım kampanyası için Birdy'nin 'People Help the People' şarkısını seslendirdi. Geçtiğimiz günlerde Belçika'ya giderek parça için stüdyoya giren Hadise, gönüllü olarak yer aldığı yardım kampanyası için duygularını şöyle dile getirdi: "Belçika'da doğdum ama köklerim Türk ve yıllardır orada yaşıyorum. Bu yüzden iki kültür arasında bir köprü görevi görüyormuşum gibi hissediyorum. Katılmamı istediklerinde hemen 'Ne zaman yapıyoruz, ne zaman uçabilirim' dedim. Bunun olmasına çok sevindim ve tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim."

Etiketler : türkiye kahramanmaraş deprem belçika depremzede bağış

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