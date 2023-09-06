İki senenin acısını çıkardı

Kaan Yıldırım'la evlilik hazırlıkları yapan oyuncu Pınar Deniz önceki gün tek başına görüntülendi. Deniz, tek başına geldiği bir AVM'de uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Yaz aylarını sevgilisi Kaan Yıldırım'la tatil yaparak geçiren Deniz, "2 senedir doğru dürüst tatil yapamıyordum bu sene acısını çıkardım diyebilirim" dedi. Tatil dönüşü dizi çekimlerine başladıklarını söyleyen Deniz'in tarzı ve şıklığı ise göz kamaştırdı.

