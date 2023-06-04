Icardi ile düete çıkıyor

Şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam sevenleriyle bir araya geldi. 'Aşkın Olayım' şarkısı Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşen Simge, sarı kırmızılı taraflara sürprizi olduğunu söyledi. Simge, Galatasaray'ın bu akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe maçından sonra yapılacak olan 23'üncü şampiyonluk kutlamalarına katılması için aldığı daveti kabul ettiğini açıkladı. Beşiktaşlı şarkıcı, "Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. 'Aşkın Olayım' hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var" dedi. Simge kutlamalarda 'Aşkın Olayım' şarkısını ayrıca Icardi ile birlikte seslendirecek.