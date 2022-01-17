Huysuz Virjin rolüne talibim

Ayta Sözeri, sahne aldığı mekanda 'Huysuz Virjin'i oynamak istiyorum" dedi. Kıbrıs Elexus Otel'de konser veren Sözeri, sahne öncesi habercilerle ayaküstü sohbet etti. Müslüm Gürses ve Bergen gibi isimlerin hayatlarının beyazperdeye taşındığına dikkat çeken Sözeri, Huysuz Virjin adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun da filminin çekilmesi gerektiğini söyledi. Sözeri, "Huysuz çok önemli bir şey yapıyordu ama şimdi devamı yok. Ben de Huysuz Virjin'in hayatını oynamaya talibim" dedi.

