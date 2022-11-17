Hülya korumacı bir anne

Dijitalde seyircisiyle buluşan 'Ben Gri' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Ebru Özkan Saban yapımdaki karakterini anlattı. Yapımda 'Hülya'yı canlandıran oyuncu, "Korumacı ama bir o kadar da kuralları olan bir anne. Hülya'nın geçmişindeki sırlar ise onda sıkışmışlık duygusu da yaratıyor bir yandan. O korumacı kadının değişimini canlandırmak bu rolü kabul etmemdeki sebeplerden biriydi. Diğeri de daha önce birlikte oynamaktan keyif aldığım Timuçin Esen'le tekrar yollarımızın kesişmesi oldu" dedi. Özkan dizide başrolü Timuçin Esen ve Alican Yücesoy'la paylaşıyor.