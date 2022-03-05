Hollywood'ta setten kovulmuş

'Aşk 101' dizisinin başrolünde yer alan Selahattin Paşalı, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Budapeşte'de yaşadığı yıllarda Hollywood'un kapısından döndüğünü söyleyen Paşalı, "Ajanstan aradılar beni 'Inferno' adında bir Hollywood filmi çekiliyordu. Sabah çok erken saatte gittim, bir sandviç ve su verdiler ve orada saatlerce bekledim. Zaman geçtikçe tabii açlıktan daha da sinirim bozulmaya başladı. Sonra kolumdan tutup beni üç saniyede filan dışarı attılar. Aslında oyunculuk kariyerim Hollywood setinden kovularak başladı diyebilirim" dedi.

