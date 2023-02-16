Hollanda'da bağış seferberliği

Şarkıcı Hadise, Hollanda'da hem radyoda hem de televizyonda depremzedeler için yardım topladı. Afetzedeler için seferber olan şarkıcı, ''Acımız büyük... Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz. Burada olmak benim için önemli... Çünkü ben gurbetçi bir ailenin evladıyım. Burada insanlarla aramızda köprü olabilmek benim için çok önemli'' dedi.

