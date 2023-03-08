Hikayemizle kalplere girdik

TRT'de ekrana gelen 'Al Sancak' dizisinin sevilen çifti Fatih Gühan ve Hatice Sibel Aytan rollerini anlattı. Yapımda Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Özer'i canlandıran Fatih Gühan, ''Kendini vatanı için feda etmiş, yaşatmak için yaşayan toprağı vatan edenlerden yalnızca birisi... Gerçek bir kahraman. Yüreği vatan sevgisiyle atan ve bedenini vatanına siper etmiş bir Türk Subayı" dedi. Yapımda Bahar karakterine can veren Hatice Sibel Aytan ise "Bahar, Soyhan'ı düşününce bile içim gidiyor. Şimdiye kadar oynadığım karakterlerin en kalbime işleyeni'' dedi. Dizide Bahar ve Süleyman çiftini çok sevdiğini söyleyen Aytan, "Çok inandım, partnerim de öyle... Sahnelerin tüm duygusu izleyicimize de geçmiş. Gerçekten herkes hikayemizi kalbine almış'' dedi.