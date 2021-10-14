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14 Ekim 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 18:30:00

Heyecanlandıran teklif

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Cumhuriyet'in 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı bir sinema projesinin çalışmalarına başlandı.

Cumhuriyet'in 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı bir sinema projesinin çalışmalarına başlandı. Filmde Atatürk'ü, Aras Bulut İynemli'nin canlandırması için teklif verildi. Yaklaşık 2 yıldır gizlilikle yürütülen çalışmalarda, filmin yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Öztekin oturacak. Oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi. Film, 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde beyazperdede olacak.

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Etiketler : Heyecanlandıran teklif Cumhuriyet'in 100. yılı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Aras Bulut İynemlii
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