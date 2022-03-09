VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TÜMOSAN üretti: Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor
Dünyanın gözü bu zirvede! ''Türkiye sayesinde gerçekleşecek''
Rus limanlarındaki gemiler en kısa zamanda Türkiye'ye gelecek
Başkan Erdoğan'dan '28 Şubat ittifakı' yorumu
Türkiye'den Rus petrolü kararı!
Atak helikopterinde ilk ihraca
Türkiye'den bir ilk! NATO ülkesine ihraç ettiler
Heyecanlandıran MMU paylaşımı
Sunucu Melissa Bağcı: "Görevimi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum."
Hayatın ritmini hisseden kadınlar
Sınırdaki gizli havaalanı! Ya Rusya vurursa?
AB'den Rusya'yı kızdıracak plan
Stokçu hapis yatacak!
Polonya'nın teklifi ABD'yi ayağa kaldırdı
"Türkiye güçlü adımlar attı"
Kar geri geliyor
‘Korkuyorum'a farklı yorum
Romantik yemek
Heyecanlandıran paylaşım
Yolun ortasında bıraktı
Görüşmeleri online yapıyor
Çıldır Gölü'nde drift
Tek başına alışveriş
-110 derecede eziyet
09 Mart 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 12:30:00

Heyecanlandıran paylaşım

ABONE OL

Aşk yaşadıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, aylar sonra yine aynı kareye girdi

Aşk yaşadıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, aylar sonra yine aynı kareye girdi. 'Another Self' adlı internet dizisinde Boz ile birlikte rol alan Büyüküstün, sosyal medya hesabından popçunun doğum gününü kutladı. Boz'la birlikte oldukları bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu altına, "iyi ki doğdun Murat Boz kutlu, mutlu olsun" notunu düştü. Büyüküstün'ün yaptığı bu paylaşım, ikilinin fanlarını bir kez daha heyecanlandırdı.

Etiketler : Heyecanlandıran paylaşım Tuba Büyüküstün Murat Boz
Alaçatı'da baş başa yemek!

Alaçatı'da baş başa yemek!
‘Harbi Güzel' patron

‘Harbi Güzel' patron
Yasak Elma'ya sürpriz oyuncu

Yasak Elma'ya sürpriz oyuncu
‘Münaşaka' kapalı gişe

‘Münaşaka' kapalı gişe
Yeşilay'ın ‘esnaf elçileri'

Yeşilay'ın ‘esnaf elçileri'
'Hakim'le dönüyor

'Hakim'le dönüyor
İrem benim şarkımı okuyamaz

İrem benim şarkımı okuyamaz
170 bin liralık serum isyanı

170 bin liralık serum isyanı
Mayosuz Hadise

Mayosuz Hadise

EN ÇOK OKUNAN HABERLER