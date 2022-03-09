Heyecanlandıran paylaşım

Aşk yaşadıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, aylar sonra yine aynı kareye girdi. 'Another Self' adlı internet dizisinde Boz ile birlikte rol alan Büyüküstün, sosyal medya hesabından popçunun doğum gününü kutladı. Boz'la birlikte oldukları bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu altına, "iyi ki doğdun Murat Boz kutlu, mutlu olsun" notunu düştü. Büyüküstün'ün yaptığı bu paylaşım, ikilinin fanlarını bir kez daha heyecanlandırdı.