Herkes paranın peşinde

Pankreas kanserine yakalanan oryantal Tanyeli, hastane odasından başından geçen olayı anlattı. Yaşadığı büyük hayal kırıklığı yüzünden iki haftadır zor günler geçirdiğini söyleyen Tanyeli, ''İyi niyetlerinden şüpheye düşmek istemediğim insanlar benim rızam olmadan bir anons yapmışlar. Bana bir destek istemişler. Bana gelen bir destek yok. O geceyi çok konuşmak istemiyorum. Benim duyuru yapmadığım bir şeye lütfen itibar etmeyin. Benim beklentim yok, bana gelen bir şey de yok. Böyle geceleri duyup bende çok büyük paralar varmış gibi, iki kuruşa alınacak şeye 100 kuruş istenmeye başladı. Herkes para peşine düşmeye başladı'' dedi. Bu konuda eline bir para geçmediğinden söz eden Tanyeli, ''Herkes 'Tanyeli çok büyük para topladı" diyor. Nerede bu para? Ben de yok çünkü!'' dedi.

