'Akrep'te rol alan Bekir Aksoy, eski eşi Derya Çavuşoğlu'nun 'oğlu Emir'i aramıyor' sözlerine tepki gösterdi. Derya Çavuşoğlu, Emir'in 7. yaşına bastığını ama oyuncunun oğlunu aramadığını sadece Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla doğum gününü kutladığını iddia etmişti. Baba-oğul ilişkisinin kuvvetli olmadığını belirten eski eşe Aksoy, 'Herkes kendi işine baksın' yanıtını verdi.



çocuğu alet etmesin!

Eşi Nazife Aksoy ile görüntülenen Bekir Aksoy, eski eşinin iddialarının sorulması üzerine açtı ağzını, yumdu gözünü: ''Çocukların bu tarz konulara alet edilmesi dünyanın en saçma şeyi. Bu konuyla ilgili hiçbir yorum yapmayacağım. Kimseyi ilgilendirmez, kimsenin de işi değil bunu konuşmak. Benim çocuklarıma nasıl davrandığımı cümle alem bilir zaten.''