Sanatçı Coşkun Sabah, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sanatçı, Youtube'da katıldığı bir programda söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın kendisini kıskandığını söyleyerek veryansın etti. İlkan'ın, "Asıl bir şarkının sahibi söz yazarı ve bestecidir. Şarkıcı üçüncü sıradadır" açıklamasına karşı öfkelenen Sabah, "O kişiyi hiç konuşmayacağım. Benden başka bir sermayesi yok ve bana hep 'vefasız' diyor. Bir beste 3 ayaktan oluşur. Şair şiir yazar, besteci müzik yapar, yorumcu da seslendirir. Herkes haddini bilecek, benim adımı kullanarak reklam yapmaya çalışıyor" dedi.





