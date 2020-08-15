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Her yıl reklam ücretini artıran Kıvanç Tatlıtuğ'un son reklamdan aldığı ücret dudak uçuklattı
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15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:58:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:58:00

Her yıl reklam ücretini artıran Kıvanç Tatlıtuğ'un son reklamdan aldığı ücret dudak uçuklattı

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Sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, yaklaşık 10 yıldır reklam yüzü olduğu giyim markasıyla yaptığı son anlaşmasında 1 milyon euroya anlaştığı iddia edildi. Tatlıtuğ'un bu ücretle eşine sürpriz yapacağı iddia edildi.

10 yıldır bir giyim markasının reklam yüzü olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezon çekimleri için kamera karşısına geçti. Her yıl fiyat yükselttiği konuşulan Tatlıtuğ'un, son reklam filminden 1 milyon euro (8 milyon 732 bin lira) kazandığı iddia edildi.

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra, düzgün aile yaşantısıyla da milyonların gönlünde taht kuran Kıvanç Tatlıtuğ, en çok kazanan ünlüler listesinde zirvedeki yerini koruyor. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; bir jean markasının yüzü olan Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni sezon için objektif karşısına geçti.

ALDIĞI MİKTAR DUDAK UÇUKLATTI!

Yakışıklı oyuncu, reklam karelerini de siyah beyaz şekilde 3.3 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladı. 10 yıldır ünlü markayla iş birliği yapan oyuncunun, reklamdan aldığı para ise dudak uçuklattı.

FİYATINI HER YIL KATLIYOR

Tatlıtuğ, iddialara göre çekimden 1 milyon euro yani yaklaşık 8 milyon 732 bin lira aldı. Geçen yılki çekimden 5 milyon lira alan oyuncunun fiyatını her yıl katlaması ise dikkatlerden kaçmadı.

EŞİNE SÜRPRİZ YAPACAK

36 yaşındaki oyuncunun, reklam parasıyla eşine güzel bir sürpriz yapacağı öğrenildi. Tatlıtuğ'un ne düşündüğü ise merak konusu oldu.

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