Oyuncu Yeliz Şar'ın 78 yaşındaki annesi Şehriban Şule Şar hayatını kaybetti. Annesini toprağa veren oyuncu, Instagram'dan duygusal bir mesajla veda etti: "Annem... Dostum, sırdaşım, yol gösterenim, arkamdaki koca dağım... Seni kaybetmenin acısı tarifsiz... Bundan sonra ne olacak, nasıl gidecek bu hayat bilmiyorum. Bana tarifsiz bir sevgi yaşattığın için sana sonsuz teşekkür ederim. Babamla buluştun, nurlar içinde uyuyun ama ben 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim."

