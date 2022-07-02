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02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:30:00

Her Şeye Rağmen ‘Vazgeçme'

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Başrollerini Erkan Petakkaya, Sinan Akdeniz ve Barbara Sotelsek'in paylaştığı 'Her Şeye Rağmen' filmi dijitalde seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerini Erkan Petakkaya, Sinan Akdeniz ve Barbara Sotelsek'in paylaştığı 'Her Şeye Rağmen' filmi dijitalde seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği projenin şarkısı 'Vazgeçme', 200 ülkede 150 farklı dijital platformda yerini aldı. Fuat ve Melissa Değer'in seslendirdiği parçanın düzenlemesini Mehmet Can Erdoğan üstlendi.

Etiketler : film her şeye rağmen erkan petekkaya sinan akdeniz barbara sotelsek
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