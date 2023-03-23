Müzisyen Oğuzhan Koç, oyuncu eşi Demet Özdemir'le evliklerinde sorun yaşadıkları haberleriyle ilgili konuştu. Koç, önceki akşam İstinye'de tek başına görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda eşi Demet Özdemir'le evlerini ayırdıkları ve boşanacaklarına iddiaları hakkında Koç, "Her şey yolunda arkadaşlar. Nereden çıkıyor bunlar anlamıyorum" diye konuştu. Koç'un, arasının kötü olduğu iddia edilen eşi Özdemir'in aracını kullanıyor oluşu görenlere "Demet eve dönmüş" dedirtti.