VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB Liderler Zirvesi başladı
Almanya'da havalimanlarındaki uyarı grevleri bazı uçuşlarda gecikmelere neden oluyor
"Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadırlarda sınıflar oluşturduk"
Pelo artık affetmeyecek
Hediye yerine şarkı yaptı
AK Parti'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
Depremzede miniklere Kral Şakir sürprizi
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu
İzmir'in gönüllü polisi Sinan Amca
Kelime-i Tevhid'i ilmek ilmek yazdılar
İnci kefalinin göç yolculuğu uzayacak! Nedeni: Van Gölü'ndeki çekilme
En uzun boylu kadın yeni projeler peşinde
Arama butonuna da reklam!
İmajını yeniledi
‘Küheylan' ayakta alkışlandı
Aşık Veysel'i notalarla andı
Her şey yolunda
5 milyon TL'lik yeni oyuncak
Gecelerde köşe kapmaca oynadılar
Harbiye'den albüme
Yeni ikili
Bakan Nebati'den Türkiye Ekonomi Modeli'nde "kararlılık" mesajı
"Alanıma saygı duyan keko seviyorum"
Bayram 'Hadise'si
23 Mart 2023 Perşembe 14:49:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 14:49:00

Her şey yolunda

ABONE OL

Oğuzhan Koç, eşi Demet Özdemir'le evliklerinde sorun yaşadıkları haberleriyle ilgili konuştu.

Müzisyen Oğuzhan Koç, oyuncu eşi Demet Özdemir'le evliklerinde sorun yaşadıkları haberleriyle ilgili konuştu. Koç, önceki akşam İstinye'de tek başına görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda eşi Demet Özdemir'le evlerini ayırdıkları ve boşanacaklarına iddiaları hakkında Koç, "Her şey yolunda arkadaşlar. Nereden çıkıyor bunlar anlamıyorum" diye konuştu. Koç'un, arasının kötü olduğu iddia edilen eşi Özdemir'in aracını kullanıyor oluşu görenlere "Demet eve dönmüş" dedirtti.

Etiketler : oğuzhan koç demet özdemir iddia

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX