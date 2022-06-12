Sanatçı Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithatcan Özer, önceki gün Armutlu'da objektiflere yansıdı. Özer, annesinin sahnelere geri döneceği iddialarını yanıtladı. Özer, "Konserle ilgili hiç bir şey dediğini duymadım. Tekrar çıkarsa sahnelere hoş olur tabii ki. O eksiklik biraz bizim hayatımızda da oldu, doğruyu söylemek gerekirse" dedi. 5 senedir oyuncu Alina Boz'la mutlu bir ilişki yaşayan Mithatcan Özer, "Biz çok fazla ortalarda olmadığımız için bizi yan yana göremiyorsunuz. Her şey yolunda" açıklamasında bulundu.