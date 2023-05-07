Her şey çocuklar için

Şarkıcılar Hadise, Ziynet Sali, Melis Sezen ve Aydilge Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen çocuklar için tek yürek oldu. Sali, Sezen ve Aydilge bu yıl beşincisi düzenlenen 'Çocukların Festivali'nde miniklerle bir araya geldi. Ünlü isimler ile eğlenceli saatler geçiren depremzede çocuklar moral buldu. "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum" diyen Sali, "Ne zaman isterlerse çocukların yanındayım. Çocukların mutlu olması çok kıymetli. Onların motivasyonu ve psikolojisi önemli. Tek bir kelime duygularımı anlatacak gibi değil" dedi.

