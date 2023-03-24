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24 Mart 2023 Cuma 14:10:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 14:10:00

Her şey çocuklar için

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Sanat dünyasının ünlü isimleri depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Hadise, Çakal, Reckol ve Lil Zey gibi isimler afetzede minikler yararına konser verecek.

Daha önce depremzedeler için birçok kez bağış çağrısında bulunan ve hem Hollanda'da, hem de Belçika'da düzenlenen yardım kampanyalarına katılan Hadise; bir kez daha kolları sıvadı. Popçu, depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için 5 Mayıs'ta sahneye çıkacak. Volkswagen Arena'da yapılacak konserin tüm geliri 'Türk Eğitim Derneği'ne bağışlanacak.

DAYANIŞMA KONSERİ

Rap dünyasının ünlü isimleri depremzede çocuklar için bir araya geliyor. Uluslararası düzeyde başarıları ve dünyaca ünlü isimlerle şarkıları olan UK Drill tarzında müzik yayınlayan yüksek erişimli Alman rapçi Luciano'nın da sahne alacağı konserde Çakal, Reckol ve Lil Zey de yer alacak. 29 Nisan'da Volkswagen Arena'da gerçekleşecek konserin tüm geliri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na aktarılacak.

Etiketler : hadise çakal reckol lil zey konser depremzede çocuk rap

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