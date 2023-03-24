Her şey çocuklar için

Daha önce depremzedeler için birçok kez bağış çağrısında bulunan ve hem Hollanda'da, hem de Belçika'da düzenlenen yardım kampanyalarına katılan Hadise; bir kez daha kolları sıvadı. Popçu, depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için 5 Mayıs'ta sahneye çıkacak. Volkswagen Arena'da yapılacak konserin tüm geliri 'Türk Eğitim Derneği'ne bağışlanacak.

DAYANIŞMA KONSERİ



Rap dünyasının ünlü isimleri depremzede çocuklar için bir araya geliyor. Uluslararası düzeyde başarıları ve dünyaca ünlü isimlerle şarkıları olan UK Drill tarzında müzik yayınlayan yüksek erişimli Alman rapçi Luciano'nın da sahne alacağı konserde Çakal, Reckol ve Lil Zey de yer alacak. 29 Nisan'da Volkswagen Arena'da gerçekleşecek konserin tüm geliri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na aktarılacak.