Her kuruş hayat kurtarır

İngiliz müzik grubu Arctic Monkeys ve ABD'li oyuncu Kate Winslet, depremlerden etkilenenler için yardım çağrısında bulundu. Arctic Monkeys'in sosyal medya hesabında, War Child derneğinin başlattığı acil durum bağış kampanyası paylaşıldı. Winslet ise Choose Love kuruluşunun yardım kampanyasına bağış çağrısı yaptı. Kuruluşun, bölgedeki yerel ortaklarıyla birlikte depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladığını aktaran Winslet, "Lütfen ne kadar verebiliyorsanız verin. Tek bir kuruş bile hayat kurtarmak için önemlidir." ifadelerini kullandı.