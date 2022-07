Hepiniz benim begonvilimsiniz

SanatçI Sibel Can, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Can, Amor Garibovic imzalı siyah yeşil elbisesiyle dinleyicilerini büyüledi. Sanatçı geniş repertuvarıyla dikkat çekerken gecede, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş ve Barış Manço gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi. Şarkı aralarında seyircisiyle sohbet eden Can, "Dünyanın en büyük mutluluğu sizsiniz. Yıllardır hep bu güzel alkışlara, sizlere layık olmaya çalıştım. Hepiniz birer begonvilsiniz" dedi.