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31 Temmuz 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 11:00:00

Hepiniz benim begonvilimsiniz

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SanatçI Sibel Can, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Can, Amor Garibovic imzalı siyah yeşil elbisesiyle dinleyicilerini büyüledi.

SanatçI Sibel Can, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Can, Amor Garibovic imzalı siyah yeşil elbisesiyle dinleyicilerini büyüledi. Sanatçı geniş repertuvarıyla dikkat çekerken gecede, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş ve Barış Manço gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi. Şarkı aralarında seyircisiyle sohbet eden Can, "Dünyanın en büyük mutluluğu sizsiniz. Yıllardır hep bu güzel alkışlara, sizlere layık olmaya çalıştım. Hepiniz birer begonvilsiniz" dedi.

Etiketler : benim begonvilimsiniz SanatçI Sibel Can Amor Garibovic
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